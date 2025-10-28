Семья российского пловца Свечникова хочет встретиться со свидетелем заплыва

Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова приехала в Турцию. Они намерены встретиться со свидетелем, который утверждает, что видел его во время заплыва через Босфор.

«Мы с [женой Свечникова] Антониной вчера прилетели в Турцию. Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», — цитирует мать пловца Галину Свечникову ТАСС.

29-летний Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор, который прошел 24 августа. В нем приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны. Но на финише россиянин так и не появился.