Плавание

28 октября, 14:30

Семья российского пловца Свечникова хочет встретиться со свидетелем заплыва

Анастасия Пилипенко

Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова приехала в Турцию. Они намерены встретиться со свидетелем, который утверждает, что видел его во время заплыва через Босфор.

«Мы с [женой Свечникова] Антониной вчера прилетели в Турцию. Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», — цитирует мать пловца Галину Свечникову ТАСС.

29-летний Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор, который прошел 24 августа. В нем приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны. Но на финише россиянин так и не появился.

Источник: ТАСС
2

  • Неприкрытый Писярев

    Давно уже кормит рыб

    28.10.2025

  • Mario Nikitin

    Зачем????чувак набрал кредитов и свалил по тихой грусти :joy::joy::joy: оставьте его в покое :joy::joy::joy:

    28.10.2025

    Плавание
