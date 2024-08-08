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Плавание

Сегодня, 19:50

Сербский спортсмен пропал без вести во время заплыва на соревнованиях в Техасе

Алина Савинова
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Сербский спортсмен Лазар Дукич пропал без вести во время заплыва в озере Марин Крик в Техасе на соревнованиях по кроссфиту, сообщает As.

Серб принимал участии в состязании, включающем в себя бег и плавание. Незадолго до финиша он находился в числе лидеров, однако не завершил заплыв. В настоящее время поисками спортсмена занимаются группа спасателей и водолазы.

Организаторы CrossFit Games пока не комментируют данный инцидент. Соревнования стартовали 8 августа и завершатся 11-го числа.

Источник: As
Плавание
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