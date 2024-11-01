Чепик: «Думаю, что спортсмены уже готовы к возвращению на международную арену»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал возможное возвращение россиян на международную арену.

«Объединение федераций произошло, посмотрим, как это отразится на наших видах. Мы как работали, так и продолжим работать, готовить спортсменов к соревнованиям. Спортсмены находятся в хорошей форме, сейчас они готовятся к чемпионату России на короткой воде. Конечно, возвращение спортсменов реалистично. Такую задачу поставил министр спорта, и мы должны сделать все, что в наших силах, для ее выполнения. Думаю, что спортсмены уже готовы к возвращению», — приводит слова Чепика ТАСС.

Ранее Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России. Ее президентом был единогласно избран Дмитрий Мазепин.