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Сегодня, 11:10

Чепик: «Думаю, что спортсмены уже готовы к возвращению на международную арену»

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал возможное возвращение россиян на международную арену.

«Объединение федераций произошло, посмотрим, как это отразится на наших видах. Мы как работали, так и продолжим работать, готовить спортсменов к соревнованиям. Спортсмены находятся в хорошей форме, сейчас они готовятся к чемпионату России на короткой воде. Конечно, возвращение спортсменов реалистично. Такую задачу поставил министр спорта, и мы должны сделать все, что в наших силах, для ее выполнения. Думаю, что спортсмены уже готовы к возвращению», — приводит слова Чепика ТАСС.

Ранее Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России. Ее президентом был единогласно избран Дмитрий Мазепин.

Источник: ТАСС

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