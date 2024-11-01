Чепик: «Думаю, что спортсмены уже готовы к возвращению на международную арену»

Сегодня, 11:10
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал возможное возвращение россиян на международную арену.
«Объединение федераций произошло, посмотрим, как это отразится на наших видах. Мы как работали, так и продолжим работать, готовить спортсменов к соревнованиям. Спортсмены находятся в хорошей форме, сейчас они готовятся к чемпионату России на короткой воде. Конечно, возвращение спортсменов реалистично. Такую задачу поставил министр спорта, и мы должны сделать все, что в наших силах, для ее выполнения. Думаю, что спортсмены уже готовы к возвращению», — приводит слова Чепика ТАСС.
Ранее Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России. Ее президентом был единогласно избран Дмитрий Мазепин.