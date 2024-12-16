Фесиков — о российских пловцах на ЧМ-2024: «Последняя эстафета — это жирная точка, впереди нас ждет большое будущее»

Бывший российский пловец Сергей Фесиков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште.

«Мне очень понравилось выступление наших спортсменов. Последняя эстафета с мировым рекордом — это жирная точка. Мы в любом случае застолбили за собой этот финальный заплыв и показали, что впереди нас ждет большое будущее. Да, это не простой чемпионат мира, мы увидели множество мировых рекордов со стороны атлетов из других стран. Это ожидаемо, потому что после олимпийских игр это первый турнир такого ранга. Американские спортсмены показали великолепные секунды, но нам есть к чему стремиться, у нас есть свои легендарные личности, которые завоевали 4-5 золотых медалей. Очень рад за Мирона Лифинцева и за командые виды, в которых мы выступали», — сказал Фесиков «СЭ».

Также Фесиков рассказал о том, какое будущее ждет российских пловцов.

«Думаю, что будет проведен анализ и на ближайший год будет выстраиваться план работы. Я больше чем уверен, что молодые спортсмены, которые первый раз участвовали в таких соревнованиях, еще больше заряжены бить новые рекорды страны Европы и мира», — добавил Фесиков.

15 декабря сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 м в последнем заплыве турнира.

Сборная России стала второй в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Россияне завоевали 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные) и уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.

В Будапеште выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе — 17 мужчин и 11 женщин.

Александр Абустин