Шишин заявил, что Рылов и Ефимова не поедут на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин подтвердил, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не примут участия в чемпионате мира 2025 года.

«Чемпионат был наполнен разными эмоциями. Были суперэмоции, когда наши ребята плыли, три человека на спине — и все три лучшие результаты сезона в мире. Были рекорды России, были очень быстрые секунды, но есть разочарования. Наш двукратный чемпион Евгений Рылов не попал на чемпионат, Юлия Ефимова не смогла отобраться. Также у нас есть большие пробелы на дистанциях 200, 400, 800, 1 500 — никто там из ребят не отобрался. Более того, такие дисциплины, как эстафетное плавание, 4х200 кроль, так сказать, гордость нации, мы тоже не прошли норматив для попадания в Сингапур», — сказал Шишин ТАСС.

Он добавил, что правила для всех едины и один отбор означает именно один отбор. Поэтому сейчас команда в количестве 30 человек готова к участию в Сингапуре. Относительно вопроса, от кого ждут медалей, он отметил, что загадывать они не могут, но можно проанализировать мировые секунды. По его словам, сейчас первые нормативы в мире на дистанциях 200 брасс и 100 на спине у Евгении Чикуновой и Климента Колесникова.

28-летний Рылов на Олимпийских играх 2021 года в Токио он получил две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также у него в активе два золота, три серебра и три бронзы мировых чемпионатов.

В активе 33-летней Ефимовой шесть титулов чемпионки мира, семь — чемпионки Европы, два серебряных приза Олимпиады и одну бронзовую медаль Олимпийских игр.

Соревнования в Казани — это официальный отборочный турнир на чемпионат мира по водным видам спорта. Чемпионат пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.