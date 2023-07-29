Шведка Шестрем установила новый мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем

Шведская пловчиха Сара Шестрем установила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира-2023 в японской Фукуоке.

В полуфинальном заплыве ее результат — 23,61 секунды. Она побила собственный рекорд, который установила на мировом первенстве 2017 года (23,67).

Также 29 июля литовка Рута Мейлутите в полуфинальном заплыве повторила мировой рекорд на дистанции 50 м брассом. Спортсменка преодолела дистанцию за 29,30 секунды, такой же результат в 2021 году показала итальянка Бенедетта Пилато.

29-летняя Шестрем — олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем, в ее активе 11 золотых медалей чемпионатов мира и 17 побед на чемпионатах Европы.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке с 14 по 30 июля.