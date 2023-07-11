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Сегодня, 13:58

Стали известны призовые Чикуновой и Колесникова за рекорды мира

Алина Савинова
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Во Всероссийской федерации плавания сообщили, что Евгения Чикунова за мировой рекорд на олимпийской дистанции 200 м брассом получит 1,25 миллиона рублей, а Климент Колесников за лучший результат мира на короткой воде на дистанции 50 м на спине — 400 тысяч рублей.

«World Aquatics выплачивает призовые за мировые рекорды по плаванию, установленные на чемпионатах мира по водным видам спорта и чемпионатах мира по плаванию. Поскольку подтвержденные мировые рекорды Евгении Чикуновой и Климента Колесникова не были установлены на этих чемпионатах, они не имеют права на призовые за мировой рекорд от World Aquatics», — приводит ТАСС слова представителя организации.

6 июля Международная федерация плавания утвердила мировое рекорды Колесникова (20,88 секунды) и Чикуновой (2 минуты 17,55 секунды), которые были установлены на национальных чемпионатах.

18-летняя Чикунова является многократной чемпионкой России, чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди юниоров.

23-летний Колесников — двукратный призер Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер чемпионата мира 2019 года. Также на его счету шесть побед на чемпионате Европы и победа на юношеской Олимпиаде-2018.

Источник: https://tass.ru/sport/18243381
плавание
Евгения Чикунова
Климент Колесников
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