Страны Скандинавии и Балтии раскритиковали решение World Aquatics о допуске россиян на ЧМ

Президент Норвежской федерации плавания Като Братбакк заявил, что Федерация плавания северных стран, в которую входят страны Скандинавии и Балтии, направила руководству Международной федерацией плавания (World Aquatics) письмо с критикой решения о смягчении критериев допуска россиян на международные турниры.

«Мы хотим, чтобы письмо было рассмотрено внутри организации, прежде чем предавать его огласке. Если кратко, мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу», — цитирует Братбакка TV2.

Братбакк также сказал, что эти правила позволяют большой группе россиян, которые представляют команды, поддерживаемые армией и полицией, также считаться так называемыми нейтральными спортсменами. Международные федерации не были проинформированы об этом решении, мы узнали о нем только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. В офисах агентства все было решено тихо и спокойно.

Ранее стало известно, что World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Также российским пловцам запрещено общаться со СМИ во время турнира.