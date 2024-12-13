Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:30

Страны Скандинавии и Балтии раскритиковали решение World Aquatics о допуске россиян на ЧМ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Президент Норвежской федерации плавания Като Братбакк заявил, что Федерация плавания северных стран, в которую входят страны Скандинавии и Балтии, направила руководству Международной федерацией плавания (World Aquatics) письмо с критикой решения о смягчении критериев допуска россиян на международные турниры.

«Мы хотим, чтобы письмо было рассмотрено внутри организации, прежде чем предавать его огласке. Если кратко, мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу», — цитирует Братбакка TV2.

Братбакк также сказал, что эти правила позволяют большой группе россиян, которые представляют команды, поддерживаемые армией и полицией, также считаться так называемыми нейтральными спортсменами. Международные федерации не были проинформированы об этом решении, мы узнали о нем только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. В офисах агентства все было решено тихо и спокойно.

Венгр Хуберт Кош, россиянин Мирон Лифинцев и&nbsp;поляк Кацпер Стоковский после церемонии награждения. Какой же позор! Организаторы и международные федерации боятся побед российских пловцов на ЧМ

Ранее стало известно, что World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Также российским пловцам запрещено общаться со СМИ во время турнира.

2
Плавание
Читайте также
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
300 тысяч рублей для мотивации, провал легионеров и Набоков, не дотерпевший до сухаря. Что произошло в матче «Россия 25» – Сборная мира КХЛ
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Туск обратил внимание на проблемы у Макрона с рукопожатиями с Дональдами
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Путин назвал блестящим выступление российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште
«Где хваленая американская демократия?» «Вечер русского наследия» в НХЛ отменили из-за украинцев
World Aquatics объяснила запрет на публикацию результатов россиян
Бородавко: «Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене»
Рылов: «European Aquatics более критичны к нам. Всегда будут менее доброжелательные люди»
Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами и унижает их
Сегодня
Вчера
Неделя