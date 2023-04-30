Суд в Гоа выпустил под залог олимпийскую медалистку из России, задержанную за наркоторговлю

Серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию Светлана Варганова, которая ранее была задержана в штате Гоа (Индия) по обвинению наркотиками, выпущена под залог.

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается. По имеющимся данным, выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена», — приводит ТАСС слова представителя диппредставительства, в консульском округе которого находится Гоа.

Источник отметил, что Варганова находится в Гоа, но предпочитает не раскрывать своего точного местонахождения.

29 апреля стало известно, что Варганова была арестована на Гоа по обвинению в продаже наркотиков. По данным полиции, в последние два года россиянка жила на Гоа и продавала наркотики иностранцам.

Вместе с 58-летней Варгановой был задержан бывший полицейский, у них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи денежные средства в различной валюте.

Варганова завоевала серебро Олимпиады-1980 в плавании брассом на 200 метров. Также она становилась чемпионкой мира в этой дисциплине в 1982 году.