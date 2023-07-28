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Плавание

Сегодня, 22:46

Свистак рассказала, почему ей нравится Климент Колесников

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер по плаванию Марина Свистак рассказала, чем ей симпатичен пловец Климент Колесников.

«Мне, например, очень нравится Климент Колесников, который вообще ни на кого не смотрит в плане каких-то цифр. Он просто хочет быть лучшим. При этом Клим очень симпатичен мне своей бесшабашностью и одновременно с этим доброжелательностью по отношению к окружающим», — цитирует Свистак RT.

28 июля Колесников стал победителем финального заплыва финала Кубка России на дистанции 50 м на спине. Он показал результат 23,68 секунды.

Источник: RT
плавание
Климент Колесников
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Колесников стал победителем финала Кубка России на дистанции 50 м на спине