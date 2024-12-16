Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:40

Покровская назвала героями российских пловцов на чемпионате мира в Венгрии: «Мы гордимся ими»

Покровская назвала героями российских пловцов на чемпионате мира в Венгрии
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» подвела итоги чемпионата мира в Будапеште.

«Вот так вот! Мы гордимся ими! Гордимся! Они такой праздник доставили. Надо же. Они стали героями. Настоящие герои! Гордость! Красивая победа вчера была и красивое завершение чемпионата мира», — сказала Покровская «СЭ».

15 декабря сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 м в последнем заплыве турнира.

18-летний Мирон Лифинцев стал по итогам турнира 5-кратным чемпионом мира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Татьяна Покровская
Читайте также
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Сальников: «Есть очень отрицательная реакция ряда европейский стран. Она сохраняется, больше похожа на саботаж»
Руководство European Aquatics не знало о ситуации с невключением Лифинцева в пост призеров чемпионата мира
Сальников: «Последняя редакция требований была значительно изменена по сравнению с тем, что было представлено перед Олимпиадой»
Министр спорта Татарстана: «Мы не теряем надежду, что большие турниры вернутся в Россию»
Министр спорта Татарстана назвал финал мужской эстафеты вишенкой на торте для россиян на ЧМ по плаванию
Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без россиян
Сегодня
Вчера
Неделя