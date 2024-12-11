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Тарасова эмоционально отреагировала на золото Лифинцева: «Это справедливость! Обожаем победы наших спортсменов!»

Тарасова эмоционально отреагировала на золото Лифинцева
Микеле Антонов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поздравила российского пловца Мирона Лифинцева с золотом на дистанции 100 м на чемпионате мира в Будапеште.

«Ох ты! Шикарно! Поздравляю всех! Допуск наших пловцов на чемпионат мира — это справедливость! От каждой победы в любом виде спорта другие виды получают огромное удовольствие! А как же! Обожаем победы наших спортсменов! Обожаем! Спасибо за хорошую весть!» — сказала Тарасова «СЭ».

Серебро завоевал представитель Венгрии Хьюберт Кос (48,79). Бронза досталась Кацперу Стоковскому из Польши (49,16). Еще один россиянин — Павел Самусенко стал четвертым (49,20).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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Татьяна Тарасова
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