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Плавание

Сегодня, 11:44

Тренер чемпионки мира пловчихи Трофимовой считает, что она обладает большим потенциалом

Камила Абдурахманова
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Тренер Валерий Котов рассказал, что девятнадцатилетняя Дарья Трофимова, ставшая золотым призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде в групповой смешанной комбинированной эстафете, только начинает активную карьеру.

«У нее резерв еще очень большой. Ей 19 лет, и по плавательным меркам она только-только начинает карьеру. Несмотря на то что она с раннего возраста была на чемпионате мира и Европы, у нее еще очень много резервов. На российских соревнованиях она завоевала семь медалей, из них пять серебряных. При этом год назад она была чемпионкой. Для нее это стимул, говорит: «Хочу быть первой». А я ей говорю: «Значит, будем работать», — сказал Котов ТАСС.

Россияне завоевали золотые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров. В финальном заплыве выступали Мирон Лифинцев (спина), Кирилл Пригода (брасс), Арина Суркова (баттерфляй) и Трофимова (вольный стиль). Россияне показали результат 1 минута 35,36 секунды и установили рекорд Европы. Серебряными призерами стали канадцы, бронзовые медали завоевали американцы.

Источник: ТАСС
Плавание
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