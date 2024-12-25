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Плавание

Сегодня, 08:55

Тренер Лифинцева рассказала, где тренируется российский пловец

Алина Савинова
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Ольга Байдалова, тренер российского пловца Мирона Лифинцева, ответила на вопрос о том, где в настоящий момент тренируется спортсмен.

«В основном, со сборными России в тренировочном центре на озере Круглом. На сборах. Почти весь год мы там. Дома сейчас бываем редко. На сборах у нас все условия: питание, проживание, тренировки. Все в порядке. А так, Мирон сейчас живет в Петербурге. Когда бывает дома, тренируется в «Экране». Между прочим, почти весь состав мужской комплексной эстафеты 4х100 м, установившей мировой рекорд на ЧМ-2024, это выпускники петербургского «Экрана», — приводит «Спорт День за Днем» слова Байдаловой.

18-летний Лифинцев завоевал пять золотых медалей (две в индивидуальных видах программы и три — в эстафетах) на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. На этих соревнованиях он установил мировой рекорд среди юниоров на дистанции 100 метров на спине.

Источник: Спорт День за Днем
Плавание
Мирон Лифинцев
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