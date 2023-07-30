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Сегодня, 19:35

Тренер сборной России прокомментировал желание Рылова завершить карьеру

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Рылов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова о завершении карьеры.

«С Женей я виделся. К спортсменам я с осторожностью отношусь. Если вижу, что человек закрытый, тренер не обращается, тренировочный процесс идет — и слава Богу. Я не лезу без лишнего повода. Мы видим, что Рылов набирает. Ситуация у него была сложной. И вообще, от нас ждут гарантированного результата, будто мы собираем автомобили. А это живые люди. У них семья, они влюбляются, разлюбляются, получают травмы, болеют. Это процесс небольшой. Я про всех все знаю и когда чувствую, что пора, вмешиваюсь. Но главное дать понять, что я с ними», — сказал Чепик.

26-летний Рылов заявил, что собирается завершить карьеру в следующем году по личным обстоятельствам. Ранее он был отстранен на 9 месяцев за участие в праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта в «Лужниках». Спортсмен не стал оспаривать решение.

Евгений Рылов
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