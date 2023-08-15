Тренера по плаванию отстранили за назначение допинга спортсмену

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал тренера по плаванию Евгению Ермакову за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства. Срок отстранения — 4 года начиная с 1 июня 2023 года.

К Ермаковой применены санкции из-за назначение спортсмену запрещенной субстанции октодрин.

Также дисквалификации за нарушение антидопинговых правил получили бодибилдер Сергей Данилов (на четыре года), регбист Андрей Смирнов (пять лет) и игрок в американский футбол Александр Яцуненко (пять лет).