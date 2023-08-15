Тренера по плаванию отстранили за назначение допинга спортсмену

Допинг
Сегодня, 09:34
Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал тренера по плаванию Евгению Ермакову за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства. Срок отстранения — 4 года начиная с 1 июня 2023 года.
К Ермаковой применены санкции из-за назначение спортсмену запрещенной субстанции октодрин.
Также дисквалификации за нарушение антидопинговых правил получили бодибилдер Сергей Данилов (на четыре года), регбист Андрей Смирнов (пять лет) и игрок в американский футбол Александр Яцуненко (пять лет).