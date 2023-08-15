Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Допинг

Сегодня, 09:34

Тренера по плаванию отстранили за назначение допинга спортсмену

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал тренера по плаванию Евгению Ермакову за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства. Срок отстранения — 4 года начиная с 1 июня 2023 года.

К Ермаковой применены санкции из-за назначение спортсмену запрещенной субстанции октодрин.

Также дисквалификации за нарушение антидопинговых правил получили бодибилдер Сергей Данилов (на четыре года), регбист Андрей Смирнов (пять лет) и игрок в американский футбол Александр Яцуненко (пять лет).

Обсудить
Читайте также
Тактаров и Монсон приготовили окрошку и провели стердаун перед боем на турнире «РЕН ТВ»
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Число погибших в результате ЧП в Дагестане увеличилось до 26
Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка России Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское