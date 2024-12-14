У россиян не взяли интервью после побед на ЧМ-2024 по плаванию

У российских пловцов снова не взяли интервью после побед на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

14 декабря россияне выиграли две гонки на ЧМ-2024. Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексом, а Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова стали победителями смешанной эстафеты.

После побед россияне, согласно регламенту соревнований, пришли в микст-зону, где ведущий представил их, но не стал брать комментарий. Российским спортсменам запрещено давать интервью в ходе чемпионата мира.