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Плавание

Сегодня, 22:48

У россиянина Лифинцева не взяли интервью после победы на чемпионате мира на короткой воде

Алина Савинова
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На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште ведущий в микст-зоне не стал брать интервью у россиянина Мирона Лифинцева.

18-летний спортсмен выиграл финальный заплыв на 100 м на спине. Он преодолел дистанцию за 48,76 секунды и установил юниорский рекорд мира.

По регламенту соревнований, победители должны пройти в специальную микст-зону, где им задают несколько вопросов. Лифинцева представили, но не стали у него ничего спрашивать.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 до 15 декабря. В турнире принимают участие 28 спортсменов из России, которые выступают в нейтральном статусе.

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Плавание
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