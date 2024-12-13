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Плавание

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У россиянина Лифинцева снова не взяли интервью после победы на чемпионате мира по плаванию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Пловец Мирон Лифинцев
Мирон Лифинцев.
Фото Global Look Press
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У российского пловца Мирона Лифинцева не стали брать интервью в микст-зоне после победы в финале на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

13 декабря Лифинцев выиграл решающий заплыв с результатом 22,47 секунды.

После победы 18-летний россиянин, согласно регламенту соревнований, пришел в микст-зону, где ведущий представил его, но не стал брать интервью. Подобное происходит с Лифинцевым уже третий раз, он завоевал третью золотую медаль на ЧМ.

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Плавание
Мирон Лифинцев
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