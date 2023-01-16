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Плавание

Сегодня, 19:21

Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный победитель чемпионатов Европы по плаванию Леонид Барбиер скончался в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

«Вчера, 15 января, ушел из жизни ветеран плавания, заслуженный мастер спорта СССР, член совета старейшин ВФП Леонид Федорович Барбиер. Искренние соболезнования родным и близким Леонида Федоровича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Барбиер в 1958 году стал чемпионом Европы в комбинированной эстафете 4х100 и завоевал серебро в плавании на спине на дистанции 100 метров, в 1962-м он стал победителем в этой дисциплине.

Он является пятикратным чемпионом СССР. На его счету также шесть рекордов Европы и 15 рекордов СССР.

Источник: https://vk.com/official_vfp
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