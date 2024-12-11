В Госдуме назвали золото Лифинцева возможностью российским спортсменам поверить в себя

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о проходящем в Венгрии чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

«Очень красивый чемпионат, картинка тоже красивая. Можно поздравить организаторов. Чемпионат только в начале пути. Но то, что наши ребята вернулись на арену и уже завоевали медаль, дорогого стоит. Эта медаль в два раза ценнее. Хороший задел и возможность поверить в себя нашим другим атлетам из разных видов спорта. Допускают, а еще и выигрывают», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.