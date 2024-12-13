Свищев — о серебряных медалях Чикуновой и Пригоды: «Наши ребята молодцы, очень хорошо выступают»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» серебряные медали Евгении Чикуновой и Кирилла Пригоды на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

«Это говорит о том, что, если бы не было нашего отстранения, мы были бы одним из лидеров мирового плавания. Результаты говорят сами за себя. Наши парни и девушки молодцы, очень хорошо выступают. Конечно, я не специалист, но считаю, что этот чемпионат мира складывается для нас неплохо. Не знаю, на какие результаты рассчитывали руководители федерации, но я поздравляю их, Сальникова, спортсменов и всех причастных к этому чемпионату мира», — сказал Свищев «СЭ».

Чикунова заняла 2-е место в финальном заплыве на 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. 20-летняя россиянка проплыла дистанцию за 2 минуты 15,14 секунды.

Пригода стал серебряным призером в финальном заплыве на 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Победителем стал испанец Карлес Коль Марти с результатом 2 минуты 1,55 секунды. Пригода отстал от лидера на 0,33 секунды.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Денис Сафронов