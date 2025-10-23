В Госдуме считают, что Польшу должны лишить чемпионата Европы по плаванию из-за недопуска россиян

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал неучастие российских пловцов в чемпионате Европы в Польше.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что спортсмены не выступят на турнире по политическим причинам.

«Польша уже неоднократно заявляла, что они не будет оказывать визовую поддержку нашим спортсменам. Сейчас добрались до российских пловцов. Вообще такие федерации нужно лишать возможности проводить соревнования. Нужно забрать у них турнир и провести в другой любой стране. Международной федерации плавания нужно тщательнее подходить к организации соревнований. Почему нельзя было найти страну, которая бы пустила к себе всех участников? Международная федерация должна отстаивать интересы всех спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше пройдет 7-9 декабря 2025 года в Люблине.