Плавание

31 октября, 14:26

В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Сергей Ярошенко

В генеральном консульстве РФ в Стамбуле рассказале о статусе поиска российского пловца Николая Свечникова, пропавшего при заплыве через Босфор.

«Активные поиски пловца в Босфоре прекращены, но жандармерия продолжает искать его следы, следствие не закончено», — приводит слова дипломатов РИА «Новости».

24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным из 3000 участников, кто не добрался до финиша.

Источник: РИА Новости
1

  • Slim Tallers

    Любые поиски стоят больших денег. Кто будет их оплачивать?! Это же не в озере утопленника искать.

    31.10.2025

    Плавание
