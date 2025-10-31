В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

31 октября, 14:26
В генеральном консульстве РФ в Стамбуле рассказале о статусе поиска российского пловца Николая Свечникова, пропавшего при заплыве через Босфор.
«Активные поиски пловца в Босфоре прекращены, но жандармерия продолжает искать его следы, следствие не закончено», — приводит слова дипломатов РИА «Новости».
24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным из 3000 участников, кто не добрался до финиша.
Slim Tallers
Любые поиски стоят больших денег. Кто будет их оплачивать?! Это же не в озере утопленника искать.
31.10.2025