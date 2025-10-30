Видео
Плавание

Допинг

30 октября, 10:53

В ВАДА заявили, что публикация о поиске информаторов в деле китайских пловцов основана на слухах

Павел Лопатко

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что публикация о поиске информаторов в деле о нарушениях антидопинговых правил со стороны китайских пловцов была основана на ложных предположениях и слухах.

По данным немецкого телеканала ARD, поиск информаторов якобы проводится в рамках операции «Прокол». Ее цель — установление лиц, предоставивших СМИ информацию о китайских пловцах.

В январе 2021 года более 20 китайских пловцов сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Впоследствии было установлено, что запрещенный препарат попал в их организмы в результате загрязнения на кухне отеля.

В настоящее время департамент разведки и расследований ВАДА занимается изучением утечки персональных данных китайских пловцов, которые были опубликованы в СМИ. В том числе речь идет о несовершеннолетних спортсменах.

Источник: ТАСС
ВАДА
