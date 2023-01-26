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Сегодня, 16:11

Глава федерации плавания Сальников: «Предложение об участии в Азиатских играх будет рассмотрено»

Мария Гусева
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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что в организации готовы рассмотреть предложение Олимпийского совета Азии (ОСА) по участию российских спортсменов в Азиатских играх.

«Предложение будет рассмотрено, — цитирует Metaratings.ru Сальникова. — Нам нужно провести консультации, чтобы оценить все условия. Только после этого будет видно, каким образом и что от этого ждать. Мы готовы к конструктивному диалогу, постараемся свои взгляды пробить».

В четверг, 26 января, ОСА предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Сальников
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