В World Aquatics не против участия пловцов из России в евротурнире под флагом страны

22 марта, 11:47
Международная федерация плавания (World Aquatics) не возражает против участия российских спортсменов в турнире в Боснии и Герцеговине.
«Это соревнование организовано не World Aquatics. Что касается российских спортсменов, которые смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, то речь идет только о тех, кто зарегистрирован как индивидуальный нейтральный спортсмен. Любой индивидуальный нейтральный спортсмен, который выступит на этом или других соревнованиях, сможет показать квалификационное время для выступления в Париже», — приводит ТАСС заявление World Aquatics.
Ранее участие в турнире в Боснии и Герцеговине подтвердили Юлия Ефимова, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Мария Каменева и Иван Гирев.
Международный турнир пройдет с 26 по 28 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).