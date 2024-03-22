В World Aquatics не против участия пловцов из России в евротурнире под флагом страны

Международная федерация плавания (World Aquatics) не возражает против участия российских спортсменов в турнире в Боснии и Герцеговине.

«Это соревнование организовано не World Aquatics. Что касается российских спортсменов, которые смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, то речь идет только о тех, кто зарегистрирован как индивидуальный нейтральный спортсмен. Любой индивидуальный нейтральный спортсмен, который выступит на этом или других соревнованиях, сможет показать квалификационное время для выступления в Париже», — приводит ТАСС заявление World Aquatics.

Ранее участие в турнире в Боснии и Герцеговине подтвердили Юлия Ефимова, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Мария Каменева и Иван Гирев.

Международный турнир пройдет с 26 по 28 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).