В World Aquatics недовольны отстранение россиян от соревнований

Глава World Aquatics заявил, что отстранение россиян не идет на пользу организации

Президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам прокомментировал отстранение россиян и белорусов от соревнований.

«Если атлетов из России и Белоруссии надолго изолировать, это будет в минус World Aquatics. Это также нехорошо и для них. Возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не будет исправляться в мирную сторону», — приводит слова Аль-Мусаллама РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Также глава World Aquatics заявил, что необходимо учитывать мнение тренеров и спортсменов во всем мире, прежде чем принять решение по допуску россиян и белорусов в качестве нейтральных атлетов.

Ранее сообщалось, что World Aquatics примет решение по возможному допуску пловцов из России и Белоруссии на турниры позднее в 2023 году. В апреле была создана рабочая группа по данному вопросу.

В июле президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о том, что бюро World Aquatics отклонило предложение украинской стороны отстранить российскую и белорусскую федерации.

Спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.