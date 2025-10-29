Видео
Плавание

Допинг

29 октября, 14:28

ВАДА ведет операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов

Сергей Ярошенко

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ведет расследованию по поиску информаторов, передавших сведения о возможных случаях применения допинга в Китае, сообщает ARD.

По информации источника, расследование носит кодовое название «Операция прокол» и проводится ВАДА с согласия президента агентства Витольда Банки и генерального директора Оливье Нигли. Целью операции является установление лиц, предоставивших СМИ информацию о китайских пловцах. Отмечается операция финансируется из средств, предназначенных для борьбы с допингом.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, спортсменов допустили к Олимпиаде в Токио. ВАДА не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.

2

  • Владислав

    Всё логично, Россию убрали, теперь за Китай взялись. Потом только сами с собой все награды будут розыгрывать. Демократия она такая.

    29.10.2025

  • shpasic

    наверное, наградить хотят

    29.10.2025

    Плавание
    ВАДА
