Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 22:16

Васильев назвал фееричным выступление российских пловцов на ЧМ: «Показали себя просто великолепно»

Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место сборной России в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Россияне завоевали 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные) и уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.

«Просто фееричное выступление, тут двух мнений быть не может! Особенно фееричное после того длительного бана, который нам обеспечили руководители международных федераций. Наши спортсмены молодцы и показали себя просто великолепно. Очень приятно видеть их победы, и я просто рад за них. Обидно, конечно, что выступали в нейтральном статусе, но все равно, очень рад за них», — сказал Васильев «СЭ».

В Будапеште выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе — 17 мужчин и 11 женщин.

(Денис Сафронов)

Плавание
Дмитрий Васильев (биатлон)
Читайте также
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Сегодня
Вчера
Неделя