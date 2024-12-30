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Плавание

Сегодня, 20:15

Васильев назвал спортсменом года в России Лифинцева

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал лучшего российского спортсмена в 2024 году по своей версии.

«Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте. Мирон стал пятикратным чемпионом мира в самый неожиданный момент. Лишь за две недели до чемпионата мира было объявлено, что наша команда поедет на турнир. Лифинцев собрался в кратчайший срок и показал выдающийся результат», — сказал Васильев.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште, 18-летний Лифинцев завоевал три золотые медали в эстафетах, а также одержал победы на 50 м и 100 м на спине.

Источник: ВсеПроСпорт
Плавание
Дмитрий Васильев (биатлон)
Мирон Лифинцев
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