Вице-президент федерации плавания Авдиенко: «Есть предпосылки выступить на Азии»

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко прокомментировал возможный переход под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).

«Мне очень часто задают вопросы типа: «Выступать без гимна, флага, без России? И где выступать?» Я обычно говорю очень просто, если бы не было финансирования, и вы все делали за свой счет, то это один вопрос. А если это делало государство, то это другой государственный вопрос. Если будет политическое решение, то мы должны будем это принять. Если кто-то хочет сам двигаться, то это другой вопрос.

Вопрос в федерации плавания Азии звучит немного по-другому. Там федерация плавания дает нам немного другие условия. Мы можем выступать, но не как субъект. Мы выступаем, чтобы получить отборочные результаты для выступления на олимпийских играх. Есть предпосылки выступить на Азии. Допуск спортсменов будет без принадлежности к Азии — это нам навстречу идет наша федерация. Федерация плавания всемирная дает нам эту возможность. А вот дальнейшее развитие событий — это политическое решение, и оно принадлежит уже не спортсменам", — цитирует Авдиенко Metaratings.ru.

9 декабря Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействие в участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.