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Сальников: «У Мазепина есть нужный опыт для руководства федерацией водных видов»

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Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников прокомментировал назначение Дмитрия Мазепина на пост президента ФВВСР.

«Богатый опыт Дмитрия Аркадьевича говорит сам за себя. Он хорошо знаком с жизнью и делами федерации, понимает, какие задачи предстоит решить. Сейчас у нас новая структура, мы все готовы к работе и настроены положительно. Мы объединились и становимся сильнее, готовы решать поставленные задачи», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Ранее Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России. Ее президентом был единогласно избран Дмитрий Мазепин. Сальников ранее возглавлял Всероссийскую федерацию плавания.

Источник: ТАСС
Владимир Сальников

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