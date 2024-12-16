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Сегодня, 11:45

Сальников: «Последняя редакция требований была значительно изменена по сравнению с тем, что было представлено перед Олимпиадой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» высказался о требованиях по допуску на чемпионат мира по плаванию в Венгрии.

Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете турнира с 10 медалями (6 золотых и 4 серебряные), уступив только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей.

«Последняя редакция требований была значительно изменена по сравнению с тем, что было представлено перед Олимпиадой. Если перед Играми при соблюдении спортивного принципа ребятам было практически невозможно выступить, сейчас такая возможность открылась», — сказал Сальников «СЭ».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште выступили 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин).

Плавание
Владимир Сальников
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