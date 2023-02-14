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Сегодня, 11:26

Всероссийская федерация плавания не получала приглашения выступить на Азиатских играх

Константин Белов
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил «СЭ» на вопрос о том, получила ли федерация приглашение выступить на Азиатских играх-2023 в Китае.

«Во Всероссийскую федерацию плавания приглашение не поступало. Если оно нам придет, то мы готовы его рассмотреть. Мы всегда относимся к этому конструктивно. Сейчас мы ждем от континентальной Азиатской федерации информация о турнирах, которые нам предложат для выступления», — сказал Сальников «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Азиатские игры-2023 пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу. Сегодня, 14 февраля в Федерации спортивной гимнастики России сообщили, что получили приглашение на соревнования, при этом в Федерации фехтования приглашение еще не присылали.

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