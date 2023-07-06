Всероссийская федерация плавания расследует появление россиянки Сорокиной в заявке сборной Сирии

Всероссийская федерация плавания (ВФП) проводит расследование относительно попадания россиянки Анастасии Сорокиной в заявку команды Сирии на Панарабские игры.

«Пока у нас недостаточно информации, федерация начала разбирательство», — приводит ТАСС слова представителя ВФП.

5 июля стало известно, что семь российских спортсменок с измененными именами были заявлены за Сирию на Панарабских играх. Российская пловчиха Анастасия Сорокина числилась в списке под именем Энас Соркине.

Турнир проходит с 5 по 15 июля в Алжире.