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Плавание

Сегодня, 10:26

Всероссийская федерация плавания считает неприемлемыми критерии допуска россиян

Руслан Минаев
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Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвала неприемлемыми критерии допуска российских спортсменов.

«Всероссийская федерация плавания будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для атлетов всех стран в соответствии с пунктом 3 конституции World Aquatics», — говорится в заявлении организации.

С учетом ограничений по допуску россиян до международных соревнований под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.

плавание
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