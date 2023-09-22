Всероссийская федерация плавания считает неприемлемыми критерии допуска россиян

Сегодня, 10:26
Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвала неприемлемыми критерии допуска российских спортсменов.
«Всероссийская федерация плавания будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для атлетов всех стран в соответствии с пунктом 3 конституции World Aquatics», — говорится в заявлении организации.
С учетом ограничений по допуску россиян до международных соревнований под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.
Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.