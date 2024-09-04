Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:58

Всероссийская федерация плавания выразила соболезнования в связи со смертью Буре

Алина Савинова
Telegram Дзен

Всероссийская федерация плавания принесла соболезнования после смерти советского пловца Владимира Буре.

Мужчина скончался во вторник, 3 сентября, в Майами.

«Владимир Буре — заслуженный мастер спорта СССР по плаванию и заслуженный тренер России по хоккею. Отец известных хоккеистов Павла и Валерия Буре. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении федерации.

Буре — четырехкратный призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира и семикратный призер чемпионатов Европы. После завершения спортивной карьеры пловца он работал хоккейным тренером: в 2000-го и 2003-й с «Нью-Джерси» становился обладателем Кубка Стэнли.

Источник: https://t.me/official_vfp/5257
Плавание
Читайте также
«Оренбург» уволил спортивного директора Андреева после дисквалификации
Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В РФ обнаружили мужские добавки с сильнодействующим рецептурным веществом
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Сегодня
Вчера
Неделя