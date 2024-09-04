Всероссийская федерация плавания выразила соболезнования в связи со смертью Буре

Всероссийская федерация плавания принесла соболезнования после смерти советского пловца Владимира Буре.

Мужчина скончался во вторник, 3 сентября, в Майами.

«Владимир Буре — заслуженный мастер спорта СССР по плаванию и заслуженный тренер России по хоккею. Отец известных хоккеистов Павла и Валерия Буре. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении федерации.

Буре — четырехкратный призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира и семикратный призер чемпионатов Европы. После завершения спортивной карьеры пловца он работал хоккейным тренером: в 2000-го и 2003-й с «Нью-Джерси» становился обладателем Кубка Стэнли.