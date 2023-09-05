Всероссийская федерация плавания выступила с заявлением по поводу критериев World Aquatics для россиян

Всероссийская федерация плавания (ВФП) отреагировала на критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), которые позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Всероссийская федерация плавания приступила к изучению опубликованных критериев, многие из которых требуют дополнительного разъяснения. Однако сейчас можно сказать, что улучшений по данной ситуации не наблюдается. Полученная от World Aquatics информация будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума ВФП. После изучения данного вопроса президент федерации Владимир Сальников выступит с официальным заявлением», — говорится в заявлении ВФП.

Согласно заявлению World Aquatics, спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в нейтральном статусе в соревнованиях, где время определяется результатом одного спортсмена. Одним из критериев допуска является отсутствие поддержки спортсменами проведения СВО.

Также World Aquatics включила запрет на общение с журналистами в список критериев по допуску спортсменов.