World Aquatics объяснила порядок выдачи нейтрального статуса российским спортсменам

Международная федерация плавания (World Aquatics) выдает российским и белорусским спортсменам право выступать в нейтральном статусе исключительно на основании их обращений.

«Можем подтвердить, что World Aquatics начинает процесс определения правомерности допуска в статусе нейтрального индивидуального спортсмена только после получения заявки от спортсмена», — приводит заявление организации ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в турнирах под эгидой World Aquatics c марта 2022 года.

Первым турниром, в котором россияне и белорусы смогут выступить после отстранения, является чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет 2-18 февраля 2024 года в Катаре.