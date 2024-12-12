Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 15:33

World Aquatics объяснила запрет на публикацию результатов россиян

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сообщила, что Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) запрещено публиковать результаты российских спортсменов в нейтральном статусе на своих ресурсах, чтобы не создавать связь между атлетами и национальной федерацией.

«Российским СМИ не запрещено сообщать о результатах нейтральных спортсменов, однако национальной федерации не разрешается сообщать о результатах нейтральных спортсменов на какой-либо коммуникационной платформе — таких, как веб-сайт национальной федерации или каналы социальных сетей. Опять же, логическое обоснование заключается в том, что это создало бы связь между нейтральными спортсменами и национальной федерацией», — сообщили в World Aquatics РИА Новости.

Организация не может публиковать на своих ресурсах результаты россиян из-за запрета со стороны World Aquatics. В среду золотые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште завоевали Мирон Лифинцев, ставший лучшим на стометровке на спине, а также сборная страны в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Чемпионат мира в Будапеште завершится 15 декабря. World Aquatics допустила до стартов 27 российских пловцов в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Плавание
Читайте также
Арестован бизнесмен Туфан Садыгов
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Бородавко: «Хотелось бы поскорее иметь соревновательную практику на международной арене»
Рылов: «European Aquatics более критичны к нам. Всегда будут менее доброжелательные люди»
Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами и унижает их
Фетисов назвал унижением ограничения для россиян на чемпионате мира по плаванию
Кордоба: «Если бы матч Россия — Колумбия зависел от меня, мы бы уже сыграли!»
Кордоба назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров
Сегодня
Вчера
Неделя