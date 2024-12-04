World Aquatics ратифицировала юниорский рекорд мира Лифинцева

Юниорский рекорд мира российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 метров на спине был ратифицирован Международной федерацией плавания (World Aquatics).

«Можем подтвердить, что мировой юниорский рекорд Мирона Лифинцева (52,08 секунды) был ратифицирован World Aquatics», — приводит ТАСС заявление федерации.

18-летний Лифинцев установил рекорд этим летом в финале Кубка России, дистанцию он преодолел за 52,08 секунды.

В 2024 году на чемпионате России в Казани спортсмен завоевал 2 золотых и 1 бронзовую медали. На Играх стран БРИКС Лифинцев победил на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине.