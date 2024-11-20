Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 21:56

World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах

Алина Савинова
Telegram Дзен

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Как сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU), теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.

World Aquatics изменила правила для россиян. World Aquatics изменила правила для россиян. Флаг не вернули, но послаблений довольно много

Ранее у российских и белорусских спортсменов был открыт доступ к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах. Атлеты не могли выступать в эстафетах, синхронном плавании за исключением соло и синхронных прыжках в воду с трамплина.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Дюков: «Теоретически возможность сыграть на ЧМ-2026 есть, даже после жеребьевки»
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Доходы Олимпийского комитета России составили более 643 миллионов рублей за год
В РФС заявили о сохранении технической возможности участия России в отборе к ЧМ-2026
«За гранью пародии». В иностранных соцсетях осуждают недопуск России к отбору ЧМ-2026
Сборные России снова оставили без чемпионатов Европы. И без Олимпиады-2028?
Сегодня
Вчера
Неделя