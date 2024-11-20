World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Как сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU), теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.

Ранее у российских и белорусских спортсменов был открыт доступ к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах. Атлеты не могли выступать в эстафетах, синхронном плавании за исключением соло и синхронных прыжках в воду с трамплина.