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Плавание

Сегодня, 15:10

World Aquatics сможет выплатить призовые россиянам за чемпионат мира в Будапеште

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Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников сообщил о том, что Международная федерация плавания (World Aquatics) сможет выплатить призовые российским спортсменам по итогам их выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Мы берем на себя обязательства по этому вопросу, в формате взаимодействия этот вопрос будет решен», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Российские пловцы заработали на чемпионате мира заработали более 117 тысяч долларов. Турнир проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Наши спорстмены заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные).

Источник: ТАСС
Плавание
Владимир Сальников
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