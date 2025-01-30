World Aquatics утвердила рекорды россиян на чемпионате мира в Будапеште

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила мировые рекорды российских пловцов, которые были установлены на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Поздравляем наших пловцов с признанием их достижений на международных стартах. Мы гордимся спортсменами, которые, несмотря на все обстоятельства, продемонстрировали всему миру свой высокий уровень подготовки и мастерства. Уверен, они еще смогут всех удивить!» — сказал глава ФВВСР Дмитрий Мазепин.

Международной федерацией были утверждены юношеские рекорды Мирона Лифинцева на дистанциях 50 метров (22,47 секунды) и 100 метров (48,76) на спине, а также мировой рекорд Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комбинированной эстафете 4x100 метров (3.18,68).

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российские спортсмены выиграли шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.