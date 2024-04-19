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Плавание

Сегодня, 18:46

«Сам себя не похвалишь». Пловчиха Ефимова поставила себе «четверку» за чемпионат России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова подвела итоги своим выступлениям на чемпионате России по плаванию в Казани.

«Мне тоже было очень интересно. Морально было очень тяжело выходить на старт, 200 метров — это очень тяжелая и серьезная дистанция, особенно когда ты к ней не готов. Я уже об этом говорила, но сейчас уже начала себя хотя бы более-менее чувствовать. Утром была накладка небольшая, я не ожидала что многое получится, но на 200 метров уже более?менее хорошее время. Теперь уже можно о чем-то начинать говорить. Теперь можно потренироваться, начать готовиться.
Да я вообще молодец, если подводить итоги. Четверочку себе поставлю за чемпионат. Сам себя не похвалишь... На самом деле в начале было тяжело, но вот к концу немножко расплылась. 200 метров плыть тяжело, но вчера был отдых — восстановилась чуть?чуть, подлатала себя и более?менее начала плыть. Но это только начало», — сказала Ефимова.

Спортсменка заняла третье место на дистанциях 50 и 100 метров и стала второй на дистанции 200 метров.

Чемпионат России по плаванию прошел с 14 по 19 апреля.

Плавание
Юлия Ефимова
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