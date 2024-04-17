Ефимова — о третьем месте на чемпионате России: «Я выжила и это главное»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова заняла третье место. Победу одержала Евгения Чикунова, второй стала Татьяна Белоногофф.

«Я выжила и это главное. Чувствую, что от старта к старту более-менее прихожу в себя, стараюсь набрать свои кондиции, вспомнить вообще как надо плавать. Это вторые соревнования на длинной воде для меня, не считая Москвы, и то там всего один раз. Поэтому я все равно чувствую, что первую сотку плыла в эстафете, ничего непонятно было. Второй раз уже лучше, третий раз еще лучше. В четвертый попыталась дотянуться до девочек, погнаться за ними первый полтинник, в результате второй вообще не удержала. Пока просто нет той базы, на которой можно будет удерживать.

Но у меня всегда такое бывает, что я расплываюсь от старта к старту. Нужно просто как можно больше соревнований. Завтра выходной, отдохну и дальше буду отталкиваться от своих возможностей. Но скорее всего буду плыть все дистанции и не потому что хочу себя морально убить или физически, а потому что это старт. Для меня самая лучшая тренировка — это старт. Я через них набираю форму. Было бы больше ответственности на олимпийских дистанциях если бы речь шла об отборе на Олимпиаду. А так его нет, так что… На самом деле все спокойно проходит, никаких эмоций, лишних переживаний перед стартом нет, главное просто доплыть и все», — сказала Ефимова.

В понедельник Ефимова заняла третье место на дистанции 50 метров брассом, впереди у нее дистанция 200 метров.