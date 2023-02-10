Юлия Ефимова в кровь разбила лицо во время катания на сноуборде

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова разбила лицо во время катания на сноуборде.

Инцидент произошел, когда спортсменка отдыхала в Сан-Валли (штат Айдахо, США).

Ефимова выложила в соцсетях видео после падения, когда она вытирает кровь салфеткой.

«Со мной все хорошо. Просто дерево», — подписала видео 30-летняя спортсменка.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию, также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).