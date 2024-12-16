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Плавание

Сегодня, 18:14

Журова обратилась к World Aquatics после запрета публиковать результаты российских пловцов

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила запреты Международной федерации плавания (World Aquatics) в отношении российских спортсменов на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

«Есть пожелания к международным федерациям: формулируйте заранее все правила, а не придумывайте на ходу. Как было с запретом пловцам публиковать результаты на чемпионате. Чтобы спортсмены понимали сразу, что можно, а что — нет», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

Ранее стало известно, что World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Также российским пловцам запрещено общаться со СМИ во время турнира.

Источник: vseprosport.ru
Светлана Журова
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