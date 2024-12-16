Журова обратилась к World Aquatics после запрета публиковать результаты российских пловцов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила запреты Международной федерации плавания (World Aquatics) в отношении российских спортсменов на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

«Есть пожелания к международным федерациям: формулируйте заранее все правила, а не придумывайте на ходу. Как было с запретом пловцам публиковать результаты на чемпионате. Чтобы спортсмены понимали сразу, что можно, а что — нет», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Также российским пловцам запрещено общаться со СМИ во время турнира.