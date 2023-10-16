«Моих братьев и сестер убивают». Израиль требует отстранить египетского пловца за поддержку Палестины

Абдельрахман Элараби получает угрозы и опасается нападения на свой дом в США.

Победитель этапа Кубка мира по плаванию Абдельрахман Элараби, «дельфинист» из Египта, опасается дисквалификации и физической расправы после того, как опубликовал в соцсетях пост в поддержку Палестины в конфликте с израильтянами. Президент Израильской ассоциации плавания Мики Халика уже написал письмо в Международную федерацию плавания (World Aquatics) с требованием наказать 23-летнего спортсмена за политический демарш. С учетом того, что ранее в аналогичной ситуации на девять месяцев был отстранен россиянин Евгений Рылов, египтянина вполне могут ждать неприятности. Впрочем, ситуацию на Ближнем Востоке сейчас комментируют очень многие звезды спорта, и если наказывать их всех, — мы получим сотни дисциплинарных дел.

«Ничто не оправдывает страдания невинных людей»

Навряд ли высказывание Абдельрахмана имело бы такой резонанс, если бы он выступал в Египте. Однако Элараби с 2019 года живет в США, где раньше представлял Университет Луисвилла, а сейчас — Университет Норт-Дама. Спортсмен только что выиграл на дистанции 50 метров баттерфляем на Кубке мира в Афинах, а минувшим летом стал восьмым в той же дисциплине на чемпионате мира в Фукуоке. В общем, по меркам африканского плавания и NCAA это заметная фигура. И когда он позволил себе выразить мнение, отличное от коллег по американской студенческой лиге, на него обрушилась волна хейта. Сторонников Израиля возмутил репост на странице Элараби политической карикатуры, на которой нынешняя ситуация на Ближнем Востоке сравнивалась с СВО на Украине.

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«После этого я пережил очень тяжелые дни, — пожаловался египетский спортсмен. — Мне и моей семье угрожали смертью. Всю неделю люди нападали на меня в соцсетях за поддержку Палестины. Моя семья ложилась спать в Египте, не зная, ворвется ли кто?нибудь в мою комнату, вломится ли в мою квартиру в США. Каждый раз, когда я не отвечаю на звонок, им приходится гадать: «Он занят или кто?то пытается его убить в данный момент? Моих братьев и сестер убивают в Палестине, и мне угрожают смертью только потому, что я выступаю в их защиту».

Напомню, что ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что за прошедшую неделю в результате вооруженного ответа Израиля на нападение ХАМАС в секторе Газа были убиты более 2600 человек, в том числе женщины и дети. Более двух миллионов арабов оказались в центре гуманитарной катастрофы, что вызывает огромное беспокойство в разных концах планеты.

«Гибель невинных людей в любом конфликте — это трагедия, которую должны оплакивать все, независимо от их происхождения, — написал Абдельрахман. — Ничто не оправдывает страдания невинных людей. Война — это трагическая реальность, и нашим главным приоритетом должно быть ее предотвращение и защита человеческих жизней. Прискорбно видеть, как одним людям разрешено выражать свое горе и сочувствие, а других за это преследуют. Израильские спортсмены, как и их палестинские коллеги, должны иметь право свободно оплакивать страдания своего народа, не сталкиваясь с обвинениями и с навешиванием ярлыков».

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Свобода выражения мнений?

Элараби- не единственный спортсмен-мусульманин, который столкнулся с негативной реакцией на поддержку Палестины в условиях нынешнего кризиса. Олимпийский чемпион на дистанции 400 метров Ахмед Хафнауи из Туниса пожаловался, что стал объектом нападок за рекламу в своих соцсетях палестинского фонда чрезвычайной помощи. «Эти деньги идут напрямую на создание ракет, которые выпускаются по жилым кварталам в Израиле. Жертвуя деньги этому фонду, вы помогаете террористам», — написал на странице Хафнауи один из его болельщиков.

Звезда французского футбола Карим Бензема также заработал неприятности из-за поддержки Палестины. «Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», — написал нападающий «Аль-Иттихада» в соцсетях. После этого экс-вратарь сборной Израиля Дуду Ават оскорбил Бензема сразу на пяти языках, написав на иврите, французском, английском, арабском и испанском: «Ты настоящий сукин сын!». И таких историй сейчас очень много, ведь сообщество мусульман в спорте настроено совсем не так, как руководители спортивных клубов на Западе, и тем более — как западные правительства и медиа.

Буквально накануне сессия МОК в Мумбае утвердила поправку к правилу 40 Олимпийской хартии, которая теперь гарантирует всем спортсменам «свободу выражения мнений в соответствии с олимпийскими ценностями, а также в соответствии с руководящими принципами, определенными исполкомом МОК». Правда, при этом не совсем понятно, какие «ценности» и «принципы» можно пропагандировать, а какие — нельзя. Например, на той же сессии МОК звучали слова в поддержку Израиля в нынешнем конфликте. Значит ли это, что высказываться против гибели мирных палестинцев — это нарушение «принципов», после которых спортсменов ждет дисквалификация?